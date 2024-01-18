Як повідомляє Politeka.net, під вогнем знову опинився Куп‘янськ.
Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.
«Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки», - повідомили в Харківській ОДА.
Додамо, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району;
Внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка.
Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.
Внаслідок удару по с. Малий Бурлук Куп'янського району загинула 62-річна жінка.
10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий.
13-річна дівчина зазнала уламкового поранення, постраждалу також доставили до лікарні. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.
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