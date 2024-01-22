Страшная подія сталася у Кіровоградській області, з’явилися перші подробиці і фото з місця події.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від стурбованої мешканки с. Олександрівка про те, що на кризі річки Інгулець гуляє двоє дітей.

«Після цього, зі слів жінки, діти зникли», - розповіли рятувальники.

Почалися пошуки, які тривали і наступного дня. На жаль, найстрашніші здогадки підтвердилися.

Зранку ц неділю, 21 січня, водолазами було знайдено та вилучено з водойми тіло хлопчика 2015 р.н.

«Пошуки другої дитини тривають», - зазначили в ДСНС України.

Додамо, раніше рятувальники повідомили, що надали допомогу травмованому туристу на Говерлі.

Повідомлялося, що чоловік 1983-го року народження під час спуску з гори Говерла травмував ногу та не міг продовжити рух самостійно. В горах чоловік перебував у складі туристичної групи.

Гірські рятувальники надали йому домедичну допомогу та супроводили до спортивної бази. Звідки чоловіка направили в лікарню.

Також рятувальники повідомляли про страшне нещастя у Дніпрі.

Вогнеборці отримали повідомлення про пожежу у житловому будинку - палало домашнє майно на площі 15 кв.м.

Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

"Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження", - розповіли рятувальники про горе.

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