Росіяни не зупиняються ні перед чим, аби перетворити життя України і її народа на жах.

Так, російські загарбники знову вдарили по Харкову. Ворог атакував центральну частину міста.

Постраждали 9 людей, серед них 4-річна дитина, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОГА.

«Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура», - йдеться у повідомленні.

Додамо, що під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще двоє людей.

Йдеться про будинок, що постраждав після ракетного удару РФ зранку 23 січня. Пошукові роботи призупинили вночі через загрозу руйнування стіни, зараз вже зі спецтехнікою їх продовжують.

На даний момент відомо про вісьмох загиблих людей.

Серед них – дівчинка, якій було всього 8 років.

Додамо також, що внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 16444 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

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Також повідомлялось, що пожежі спалахнули після ракетної атаки, люди під завалами.

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