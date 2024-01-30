Вночі ворог знову атакував Україну, перші подробиці про наслідки.

Так, минулої ночі російські загарбники спрямували БпЛА на Криворіжжя. Один шахед оборонці з ПвК "Схід" збили.

«Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали», - повідомили в Дніпроетровській ОДА.

Крім того, Червоно григорівську громаду, що на Нікопольшині, ворог обстріляв з артилерії.

Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про наслідки нових атак також повідомив очільник Миколаївщини Віталій Кім.

"У ніч на 30 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131». Внаслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний", - повідомив Віталій Кім.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, вночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура», - йдеться у новому звіті Генштаба ЗСУ.

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