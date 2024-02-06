Стали відомі подробиці страшного злочину, що стався в Подільському районі української столиці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, в Подільскому районі було вбито жінку.

Тіло 61-річної місцевої мешканки зі слідами удушення знайшли у квартирі.

Виявилося, що до жорстоко злочину причетна близька людина загиблої – 58-річйни рідний брат.

Чоловік приїхав до сестри напередодні, попросив гроші, але отримав відмову.

Почувши, що грошей він не отримає, чоловік задушив сестру.

«Після скоєного він викрав із квартири мобільний телефон, гроші та ювелірні вироби й втік», - розповіли в поліції.

Але його вдалося розшукати та затримати.

Відомо, що він вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Слідчі оголосили йому про підозру за п. 13, ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Вбивство в Подільскому районі сталося наприкінці серпня минулого року. Наразі, як повідомляють в поліції, досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду для вирішення справи по суті.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Останні новини України:

Страшна ДТП на автодорозі до Києва: автівки перетворилися на металобрухт.

Ракетами С-300 по готелю з людьми - наслідки жахливі.

Також повідомлялось, що Валерій Залужний зробив заяву на тлі можливого звільнення.