Так, росіяни атакували місто Селидове Донецької області, пише Politeka.net з посиланням на Донецьку ОДА.

Окупанти спочатку поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Щонайменше поранення отримали чотири людини. Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження.

«З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини. Рятувальна операція триває», - йшлось у повідомленні.

Згодом росіяни здійснили ще одну атаку - пошкоджено один із корпусів лікарні. Повідомлялось про одного пораненого.

«Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина.На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень», - повідомляли в ОДА.

Пацієнтів лікарні екстренно перевозять до лікарень інших міст.

Рятувальні роботи на місці атаки тривають.

Також з’явилися кадри з місця атак.

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Унаслідок нічного обстрілу рф по Селидовому загинуло 3 людини, серед них 1 дитина.

Також травмовано 12 людей, серед них четверо дітей.

Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та будівлі центральної міської лікарні.

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