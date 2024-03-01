Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.

Зокрема, страшні бої не припиняються на Авдіївському напрямку.

«Нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області», - йдеться у новому зведенні.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українську оборону.

Аналізуючи ситуацію на фронті, військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що українським воїнам вдалося вибити окупантів з Орлівки. Але бої не припиняються.

«Село має високу важливість, тому і наші хлопці, і ворог, задіяли суттєві ресурси для виконання завдань. У Тоненькому тривають бої. Погіршилася логістика. Але обидва села, навіть частково, треба тримати, поки є така можливість. У районі Бердичів окупанти знову мали успіхи, знову з півдня», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

В той же час північніше села ворог успіхів не має. У Первомайське - до 100 м просуванння ворога, Невельське - окупанти наблизилися до південних околиць села.

«В цілому на напрямку триває активне просування ворога широким фронтом, і поки відсутня тенденція до їх хоча б часткового гальмування. Ситуація дуже залежить від боїв за Тоненьке та Орлівку», - повідомив Мірошніков.

У свою чергу український захисник і автор каналу «Бахмутський демон» закликав зняти «рожеві окуляри» стосовно ситуації на передовій.

«Хочу, щоб ви знали, на фронті дуже складно, і пам‘ятали, що рожеві окуляри можуть вас вбити», - повідомив боєць.

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