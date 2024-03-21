У Києві гримлять дуже сильні вибухи, російські загарбники атакують столицю України ракетами.

Українську столицю сколихнули потужні вибухи, у місті працює ППО.

Людей закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

«Повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва», - попереджають в повітряних силах ЗС України.

На даний момент зафікосвано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка у Святошинському районі. У цьому ж районі уламки також впали на житловий будинок.

«У Шевченківському районі палають автівки. Екстрені служби прямують на місця», - повідомив мер міста Києва Віталій Кличко.

У Подільському районі також зафікосвано падіння уламків ракети. Відомо, що уламки впали на територію одного з підприємств.

Раніше захисника неба над Україною повідомили, що зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва.

Ракетна атака почалася в ніч на 21 березня.

«Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів», - попереджали в Повітряних силах ЗС України.

ОНОВЛЕНО:

У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку.

У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.





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