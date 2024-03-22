Вибухи гримлять у Харкові.

«Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла», - повідомляють у Харківській ОВА.

Крім того, унаслідок обстрілу виникли проблеми з подачею води та опалення, оскільки для їхнього функціонування необхідне відновлення енергопостачання.

Мешканців попереджають, що зранку у Харкові не буде працювати електротранспорт і будуть задіяні автобуси.

У Повітряних силах ЗС України попередили про пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро.

У місті гримлять вибухи.

Також серія вибухів прогриміла у Запоріжжі.

«8 ракетних ударів ворог наніс по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки», - повідомляє місцева влада.

Раніше вночі ворог запустив понад 40 «Шахедів». Сили ППО ліквідували більшу частину з них, але деякі досі перебувають у повітряному просторі.

Також 13 бортів Ту-95мс здійснили пуск ракет.

Крім того, зафіксовано зліт МіГ-31К. Також у повітрі ТУ-22М3.

Мешканці Києва ховаються на станціях метро.

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