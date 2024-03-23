Наразі ситуація на фронті, на жаль, не дає змоги робити прогнози щодо термінів завершення війни.

Військовий експерт вважає, що переговори з Росією будуть рано чи пізно, бо кожна війна закінчується на папері.

Експерт Петро Черник заявив, ситуація на фронті зараз не дає змогу робити прогнози щодо закінчення бойових дій.

За його словами, Україні необхідно шукати вихід із ситуації, що склалася на фронті.

Черник повідомив, що спілкується із колегами з-за океану та чує такі думки, що нам потрібно вийти з цієї фази війни, але яким чином - зараз ніхто не знає.

Проте військовий експерт заявив, що знає, чим війна закінчиться.

"Розпад РФ, її ядерне роззброєння і стиснення до кордонів 1471 року - моменту останнього картографування Московського царства. Люди, які залишаться там, ще три покоління проходитимуть санацію, але ніхто не буде влаштовувати їм геноцид, як це буде з нами в разі перемоги РФ. Переговори, звичайно, будуть. Усі війни закінчуються на папері, по-іншому не буває", - резюмував Черник.

До слова, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський нагадав, що Україна чітко визначила рамки закінчення цієї війни: звільнення нашої території, здобуття гарантій безпеки для України та відновлення нашої країни від руйнувань, заподіяних російською агресією.

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