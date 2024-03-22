Росія не збираєтсья зупинятися у війні проти України і створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат.

Про це, як пише Politeka.net, в ефілі телетамарфону заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, ворог може піти у новий наступ. Але є й інші сценарії.

«Необов'язково це буде наступ. Можливо вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде", - зазначив Павлюк.

При цьому українські захисники готуються до можливого різного розвитку ситуації.

Відповідаючи на запитання, чи спостерігається зараз уповільнення російського наступу після президентських псевдовиборів, Павлюк заявив, що такі висновки робити ще рано.

"Тривають наступальні дії, що очікувано. РФ не може дати собі можливість втратити перевагу на полі бою, а тільки уповільнення їхніх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу», - заявив Павлюк.

За його словами, окупанти використовують всі наявні ресурси, щоб продовжувати наступальні дії на лиманському напрямку, бахмутському, авдіївському напрямках.

Додамо, тим часом відомий український військовий Станіслав “Осман” Бунятов повідомив про наслідки чергового штурму ворога.

За його словами, росіяни намагалися проводити штурмові дії поблизу Роботине. Піхота ворога знищена.

«Загалом ситуація напружена, ворог щоденно намагається просуватися, інколи успішно. Цей напрямок тримається суто на волонтерських мавіках зі скидами та FPV. Державна ініціатива по ударним БПЛА тактичного рівня на цьому напрямку = 0», - розповів боєць.

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