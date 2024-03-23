Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом.
Військовий експерт Ігор Тишкевич опублікував свою доповідь щодо сценаріїв закінчення війни.
Перший сценарій - це смерть Путіна, яка не означає миттєвого припинення війни, а лише призведе до розгубленості та до активної боротьби за владу в РФ.
Другий, малоймовірний, сценарій - поразка України у разі провалу фронту, краху економіки та зростання невдоволення українців.
Проте, вважає експерт, такий сценарій не означає розвалу нашої країни, бо така перспектива не влаштує нікого із зовнішніх гравців.
Третій сценарій - провал російського фронту та поверення України до кордонів 1991 року. Експерт вважає, що це теж малоймовірний сценарій наразі, якщо враховувати ресурсну базу сторін.
Четвертий сценарій - “заморожування” - це форс-мажор, за якого жодна зі сторін не отримує бажаного, йдеться про припинення вогню та війна відкладається на майбутнє.
Фактично це перемир'я та початок переговорного процесу, наприклад, схожого на “Мінські” перемовини.
П'ятий сценарій - “Мінськ-3”, який зафіксується при обмеженому успіху однієї зі сторін на фронті без перспектив розвитку. На такий формат закінчення війни впливатиме й позиція зовнішніх гравців.
Шостий сценарій - "38 паралель" - фіксація лінії зіткнення. Наприклад, Україна не відмовляється від територій, а анексію РФ не визнаватиме більшість країн світу.
Сьомий та найвигідніший для України сценарій - тактична поразка РФ.
Тобто Україна має суттєві успіхи на фронті - звільнення окупованих у 2022 році територій, контроль частини окупованих 2014 року Криму чи Донбасу.
Коли закінчиться війна в Україні: з'явився несподіваний прогноз, який усіх потішить.
Як довго триватиме війна в Україні: два основні сценарії
Експерт попередив усю Європу: перемога Трампа буде дуже небезпечним сигналом.