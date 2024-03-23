Військовий експерт поділився усіма можливими сценаріями закінчення війни РФ проти України.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом.

Військовий експерт Ігор Тишкевич опублікував свою доповідь щодо сценаріїв закінчення війни.

Перший сценарій - це смерть Путіна, яка не означає миттєвого припинення війни, а лише призведе до розгубленості та до активної боротьби за владу в РФ.

Другий, малоймовірний, сценарій - поразка України у разі провалу фронту, краху економіки та зростання невдоволення українців.

Проте, вважає експерт, такий сценарій не означає розвалу нашої країни, бо така перспектива не влаштує нікого із зовнішніх гравців.

Третій сценарій - провал російського фронту та поверення України до кордонів 1991 року. Експерт вважає, що це теж малоймовірний сценарій наразі, якщо враховувати ресурсну базу сторін.

Четвертий сценарій - “заморожування” - це форс-мажор, за якого жодна зі сторін не отримує бажаного, йдеться про припинення вогню та війна відкладається на майбутнє.

Фактично це перемир'я та початок переговорного процесу, наприклад, схожого на “Мінські” перемовини.

П'ятий сценарій - “Мінськ-3”, який зафіксується при обмеженому успіху однієї зі сторін на фронті без перспектив розвитку. На такий формат закінчення війни впливатиме й позиція зовнішніх гравців.

Шостий сценарій - "38 паралель" - фіксація лінії зіткнення. Наприклад, Україна не відмовляється від територій, а анексію РФ не визнаватиме більшість країн світу.

Сьомий та найвигідніший для України сценарій - тактична поразка РФ.

Тобто Україна має суттєві успіхи на фронті - звільнення окупованих у 2022 році територій, контроль частини окупованих 2014 року Криму чи Донбасу.

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