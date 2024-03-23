Україна посилюється від можливих повітряних та наземних атак з боку Росії і готується до будь-якого повороту подій.

На думку полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, напад РФ на Київ чи Харків нині недоцільний. Так, поки що такого повороту подій очікувати не варто навіть незважаючи на прагнення Путіна до таких наступальних дій.

Експерт підкреслив, що формування угруповання в 500 тисяч осіб, його підготовка та забезпечення необхідними ресурсами займуть щонайменше рік, а то й кілька років.

Крім того, російські війська не можуть залишити 1200-кілометровий Південно-Східний фронт для виконання такого завдання.

Світан заявив, що доки не буде заморозки бойових дій, Росія не зможе розгорнути угруповання для наступу на Київ чи Харків. Він застеріг від заморожування фронту, оскільки це дасть противнику можливість сформувати ударне угруповання окупаційних військ у одному з напрямів.

Також фахівець наголосив на важливості підтримки південно-східного фронту в активній фазі, щоб не дати Росії мобілізувати сили для наступу.

У лютому командир батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов висловив упевненість, що російські окупанти цього року не нападуть на столицю України.

Проте мер Харкова Ігор Терехов висловив побоювання щодо можливого нападу супротивника на місто. Президент Володимир Зеленський також заявив, що український уряд посилює захист Харкова.

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