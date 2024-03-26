Екстрасенска повідомила, що війна в Україні триватиме більше двох років.

Екстрасенска Ольга Стогнушенко прогнозує, що третього року війни не буде.

Екстрасенска додала, що війна триватиме понад два роки, тобто, до 2025 року війна повинна закінчитись.

"Немає на це можливостей. Ми швидко повинні вийти зі стану війни. Не буде третьої роковини війни. І нехай це справдиться. Цього хочуть усі адекватні люди", - розповіла Ольга Стогнушенко на ютуб-каналі "Поговоримо".

Стогнушенко додає, що буде "дві перемоги", а саме дві події, що ознаменують закінчення війни.

"Я бачу, що буде, але не бачу коли. Бо наше життя не складається із часових проміжків, це - вир подій", - заявила екстрасенс Ольга.

Крім того вона зауважила, що обстріли України мають швидко припинитися та буде тиша, але нервовою.

"Обстріли припиняться, зупинка буде раптовою. Буде різка заява, що кінець. Це буде і це буде у цьому році. Нехай це станеться", - прогнозує Ольга Стогнушенко.

До слова, нещодавно ворожка передбачила, хто переможе у війні.

Як розповіла відома українська ворожка і цілітелька, росіяни «дуже хочуть переговорів».

Що ж стосується кінця війни, то, за словами ведунки, переможницею буде саме Україна.

«Схід очиститься, то сто процентів, а от середина України... я бачу, що ще буде довго. Поки що буде довго і важко. Але все одно ми переможимо. Я це бачу», - запевнила ворожка.

Дуже запеклі бої будут прямо посередині України, "зверху до низу, аж до Криму".

За словами ворожки, росія також «дуже хоче розколоти Захід».

Нагадаємо, астролог розповів, коли настане переломний момент на фронті.

Також повідомлялось, що карти розповіли переможцю "Битви екстрасенсів" про проблеми росіян.

Крім того переможець "Битви екстрасенсів" побачив по картах, хто прийде після Путіна.