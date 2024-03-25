Завдяки цим простим, але ефективним порадам ваш комп'ютер працюватиме набагато швидше і краще.

Експерти запевняють, що відключення безпеки на основі віртуалізації (VBS) у Windows 10 та Windows 11 потенційно може підвищити продуктивність. Це особливо ефективно для користувачів з більш слабкими комп'ютерами.

VBS призначений для підвищення безпеки ОС за рахунок апаратної та програмної віртуалізації, але також може споживати системні ресурси, що призводить до зниження продуктивності приблизно на 20-25%.

Щоб вимкнути VBS, ви можете виконати такі дії:

Натисніть Win+R, щоб відкрити вікно "Виконати".

Введіть cmd і натисніть Ctrl+Shift+Enter, щоб запустити командний рядок від імені адміністратора.

Після цього у вікні командного рядка введіть bcdedit /set Hypervisorlaunchtype off і натисніть Enter.

Зачекайте, поки система завершить процес, а потім перезавантажте комп'ютер, щоб зміни набули чинності.

Крім цього, альтернативно ви можете відключити VBS через налаштування системи:

Відкрийте "Параметри" та введіть у пошук "Ізоляція ядра".

Виберіть програму та перейдіть в меню, де ви можете вимкнути опцію "Цілісність пам'яті" (якщо вона ще не вимкнена).

Потім просто перезавантажте комп'ютер, щоб зміни набули чинності.

Важливо відзначити, що відключення VBS може зробити ваш комп'ютер більш уразливим для атак хакерів. Якщо ви використовуєте ліцензійне програмне забезпечення і не займаєтесь конфіденційною роботою, то підвищена вразливість може бути не критичною.

Однак, як попереджають фахівці, якщо безпека є головним пріоритетом або обробляєте конфіденційну інформацію, рекомендується залишити VBS включеним.

Для геймерів або користувачів ресурсомістких програм відключення VBS може призвести до помітного приросту продуктивності за рахунок вивільнення ресурсів, які раніше використовувалися для перевірки коду.

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