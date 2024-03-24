Висновки екстрасенсу передбачають загрозу, що насувається, для Харкова і прилеглого регіону, закликаючи українців до готовності.

Як повідомляється, поширення в Інтернеті інформації, які говорять про потенційний напад російських окупантів на Харків і навколишній регіон, викликало стурбованість серед українців.

Незважаючи на сподівання на зміну планів, екстрасенс Людмила Хомутовська поділилася своїми спостереженнями.

Вона висловила впевненість, що повідомлення про напад на Харків, що готується, - це не просто чутки, а правда. За її словами, підготовка йде повним ходом, накопичуються ресурси та спостерігаються переміщення, що вказує на потенційні воєнні дії.

Визнаючи нинішню паузу у бойових діях, Хомутовська попередила, що ситуація нестабільна, і противник виявляє ознаки наміру наступати.

Так, вона підтвердила, що напад на Харків цілком можливий, оскільки окупанти, ймовірно, прагнуть завдати йому значної шкоди.

Говорячи про перспективи на 2024 рік, екстрасенс підкреслила, що окупанти, безсумнівно, прагнутимуть закритися у Харкові та околицях.

Крім того, Хомутовська зазначила, що основною метою російських сил може бути посіяти страх і спонукати мирне населення покинути цей район. Ця тактика спрямована на розхитування місцевого населення та ослаблення опору.

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