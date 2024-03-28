Так, ворог завдав удару по Запоріжжю, пише Politeka.net з посиланням на Запорізьку міську раду.
Внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. На цей час відомо, що 5 будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено.
Дві людини отримали легкі ушкодження - їм надано первинну медичну допомогу.
Нові страшні вибухи прогриміли і в Харкові. Під ударом опинився Київський район міста.
«Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки», - повідомляв мер Харкова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Вибухи вночі лунали також у місті Кривий Ріг.
«Кривий Ріг - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!», - терміново попереджали мешканців міста у Повітряних Силах ЗС України.
Сили ППО вночі збили близько 15 ворожих дронів.
Також стало відомо про трагічні наслідки атаки на Борову, що на Харківщині.
В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що окупанти обстріляли селище Борова в Ізюмському районі. Внаслідок цього обстрілу загинув 12-річний хлопчик.
"У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється", - додали прокурори.
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