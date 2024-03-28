Так, ворог завдав удару по Запоріжжю, пише Politeka.net з посиланням на Запорізьку міську раду.

Внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. На цей час відомо, що 5 будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено.

Дві людини отримали легкі ушкодження - їм надано первинну медичну допомогу.

Нові страшні вибухи прогриміли і в Харкові. Під ударом опинився Київський район міста.

«Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки», - повідомляв мер Харкова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Вибухи вночі лунали також у місті Кривий Ріг.

«Кривий Ріг - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!», - терміново попереджали мешканців міста у Повітряних Силах ЗС України.

Сили ППО вночі збили близько 15 ворожих дронів.

Також стало відомо про трагічні наслідки атаки на Борову, що на Харківщині.

В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що окупанти обстріляли селище Борова в Ізюмському районі. Внаслідок цього обстрілу загинув 12-річний хлопчик.

"У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється", - додали прокурори.

Останні новини України:

Наближається важливий перелом на фронті.

Росіяни вдарили авіабомбами по центру міста.

Новий наступ окупантів: експерт озвучив чого чекати найближчим часом.