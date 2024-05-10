Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії.

«Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон», - розповів очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, ЗСУ впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра.

«Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку», - запевнили в ОДА.

Синєгубов також закликав цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях.

«Для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям», - підкреслив він.

Додамо, тим часом у ЗСУ просять евакуюватись жителів населених пунктів Сумської та Харківської області, які знаходяться близько до кордону з росією.

За словами бійця 24 ОШБ «Айдар», це пов'язано з можливим російським артилерійським обстрілом.

«Адекватне прохання до жителів прикордонних н.п Сумщини та Харківщини, виїхати на безпечну відстань від кордону…», - написав у своєму телеграм-каналі «Говорять снайпер» боєць 24 ОШБ «Айдар».

За його словами, можливі артилерійські обстріли зі сторони ворога.

«Не заважайте СОУ працювати та не панікуйте, тільки разом ми здатні знищити ворога», - закликав також боєць населення.

Раніше боєць повідомив, що обстановка в напрямку Вовчанська дуже напружена, вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися "промацати" прикордонну лінію.

"Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися", - зазначив український захисник.

У свою чергу розвідники попередили українців про новий виток ворожих ІПСО. В ГУР МО повідомили, що разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства.

«Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство — паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії», - йдеться у заяві.

В ГУР МО закликали українців підтримувати один одного та об’єднатися.

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