Щоб належним чином продезінфікувати унітаз, його поверхні повинні бути очищені від видимого бруду, який може перешкодити дезінфікуючому засобу. Отже, якщо ви бачите такі нечистоти, як волосся, цвіль і, можете собі уявити, що ще, важливо спочатку витерти зовнішні частини, такі як сидіння, а миску попередньо почистити щіткою.

Зменшіть рівень води в чаші

Для зниження рівня води не потрібна ліцензія сантехніка. У деяких туалетах можна просто перекрити подачу води в бачок і злити воду. Якщо це не допомогло, спустошіть миску, зануривши або наливши в неї приблизно 1½ галона води. (Будь-який із цих методів імітуватиме змив, запобігаючи повторному наповненню чаші.)

Хоча цей крок може здатися надмірним, ми спробували його самі та можемо засвідчити, що це змінило правила гри. Менша кількість води може допомогти трохи краще очистити унітаз, тому що ви не будете так бризкати. Зменшення кількості води мінімізує відображення, даючи вам чіткіше бачення того, що відбувається в чаші, і це дозволяє чистячим засобам працювати краще, оскільки вони не настільки розбавлені, і вони будуть проводити більше часу в прямому контакті з унітазом.

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