На місці чергового удару керованими бомбами з боку окупантів виявили ще одне тіло.

Про трагічну знахідку повідомили в Донецькій ОДА, пише Politeka.net.

Так, стало відомо, що на місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка.

«Напередодні вночі росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби — поцілили у приватний будинок. Одразу було відомо, що на місці загинув 53-річний чоловік та отримала поранення 70-річна жінка. Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця», - повідомили в ОДА.

Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи.

Всього внаслідок цього удару в місті пошкоджено 10 будинків і крамниця

Ліквідація наслідків атаки триває.

Раніше в поліції Донецької області повідомили, що за добу росія вбила трьох жителів Донеччини, 14 зазнали поранень, серед них – дитина.

Ворог обстріляв 11 населених пунктів, руйнувань зазнали 185 цивільних об’єктів – 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємство, магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура.

Так, На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об’ємну детонуючу авіаційну бомбу (ОДАБ-1500). Поранено 7 цивільних осіб, серед них – чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто, церкву. По Костянтинівці окупанти вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30СМ – поранили цивільну особу, пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі.

Селидове загарбники атакували двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Три авіаудари ракетою (бомбою) «Гром-Е1» росіяни завдали по Краматорську. На Торецьк ворог спрямував три керовані авіабомби КАБ-250 – вбила двох мирних жителів, троє цивільних дістали поранення.

«Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами», - повідомляли в поліції.

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