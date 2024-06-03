Експерти та військові діляться своїми міркуваннями щодо того, чи вступить Білорусь у війну проти України.

Так, Росія, ймовірно, намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути участі у війні , бо це ризиковано.

“Лукашенко категорично не хоче воювати. Він людина, яка виборює владу. Я думаю, що він взагалі мріє пережити Володимира Путіна, а потім усім розповідати про те, що все це Путін робив, а він — головний “євроінтегратор” у Білорусі”, — поділилися думкою політтехнолог.

Крім того, за словами Загороднього, населення Білорусі також не хочуть воювати, тому що не бачить причин і відчувають страх.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що на боці України воюють білоруські добровольці.

За його словами, вони нібито неодноразово говорили, що якщо білоруси підуть війною в Україну, добровольці захочуть з ними "поговорити".

"Там є багато знайомих і білоруси, що воюють на нашому боці, кажуть, що зможуть переконати велику кількість білоруських військових, які точно не хочуть йти воювати за Путіна чи Лукашенка. Цілком можливо, що ці білоруські підрозділи розгорнуть зброю в інший бік", – вважає Гетьман.

Також Гетьман додав, що Лукашенко має страх, що білоруські військові з ознаками білоруської армії, тобто шевронами, прапорами тощо. перетнуть кордон з Україною для спроби наступальних дій.

Нагадаємо, у квітні Лукашенко назвав причину, через яку Білорусь не вступає у війну проти України.

Він заявив, що Білорусь не вступає у війну проти України, оскільки український кордон повністю замінований.

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