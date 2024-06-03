Для звільнення Криму доведеться віднайти нову стратегію війни, бути для ворога непередбачуваним, оперативним.

Таку думку, коментуючи сценарій звільнення Криму висловив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

За його словами, тільки комплексний та одночасний наступ на ворога в напрямку Криму стане таким, що дасть можливість звільнити півострів від окупантів.

Кажучи про нову стратегію для війни для звільнення окупованого Криму, Маломуж підкреслив, що все повинно відбуватися оперативно, коли ворог не очікує.

«Й один сценарій, це в загальному не розшифровуючи, пробивання південного коридору", - зазначив він у ефірі телеканалу "Еспресо".

Генерал підкреслив, що українські Сили оборони вже тримають плацдарм на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині. Водночас необхідно розгорнути потужні угрупування, аби витискати російських загарбників.

Звільнення Криму.

Це повинні бути комплексні удари

«Це F-16 з ударами по всіх об'єктах на території Криму і на перешийку, це удари ракетними системами й іноземного, й нашого виробництва - наша авіація в комплексі з F-16; далекобійні артилерійські системи й дії на територію Криму», - пояснив Маломуж.

Це, каже експерт, висадки Сил Спеціальних Операцій, десантних військ, спецпідрозділу Головного управління розвідки, СБУ, диверсії вночі. І все одномоментно протягом всього декількох годин.

За словами Маломужа, така тактика створить ефект армагедона для ворога на всій території Криму, на всіх логістичних шляхах і на всіх мостах.

«Це передумова реального звільнення, а не частково вгризатися в оборону - це безперспективно, таку тактику нам нав'язує Росія, а ми підемо іншим шляхом", - зазначив Микола Маломуж.

Звільнення Криму.

Зазначимо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, говорячи про звільнення Криму, підкреслював, що все визначиться дією багатьох факторів, які з'являться внаслідок звільнення південних областей України та виходом ЗСУ до Криму.

«За такого розвитку подій я не виключав би і процесів дезінтеграції влади в Росії, що може суттєво полегшити звільнення Криму», - казав Чубаров, додаючи, що будь-який варіант звільнення Криму завершиться повним відновленням суверенітету України над півостровом і прилеглої до нього акваторії Чорного та Азовського морів.

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