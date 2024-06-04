Астрологи та тарологи дали прогнози щодо переломного моменту у війні, яку розв'язала Росія проти України.

Астролог Володимир Бадіян вважає, що Україна перемагатиме у війні наприкінці цього року.

За словами Бадіяна, перша ознака переломного моменту – Україна отримає потрібне озброєння, яке допоможе відбивати атаки окупантів.

"Друге - якась країна, можливо, Японія, нам дуже сильно допомагатиме: і технологічно, і морально. Це буде показником того, що ми почнемо перемагати. Далі - практично не буде ракетних ударів", - прогнозує астролог.

Бадіян додав, що Україна буде захищена, а РФ продовжуватиме страждати від обстрілів, тому початок саме такого процесу, коли Україна направлятиме російські ракети до їхньої країни - призведе нас до перемоги.

Також таролог Марина Ланг не виключила, що Кремль ухвалить рішення вивести війська з України.

За її словами, РФ, усвідомлюючи проблеми, відбуваються всередині їхньої країни, влітку 2024 року може запросити початок переговорів.

Тобто існує ймовірність, що за кілька місяців ситуація кардинально зміниться не на користь РФ.

Таким чином, Кремль може піти на поступки Україні.

Також таролог побачила переломний момент у повномасштабній війні та розповіла, коли можуть завершитися бойові дії.

"З липня місяця все почне змінюватися в плані, що справді, чи можуть вони вийти (із збройного конфлікту – прим. ред.) самі з власної ініціативи", - вважає Марина Ланг.

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