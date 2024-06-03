Ворожі війська тиснуть не тільки на Харківському напрямку і найближчим часом можуть атиквізувати наступ на ще одному напрямку.

Про загрозу наступу на Сумщину зокрема попередив майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін.

За словами військовослужбовця, росіяни активізуються на Сході.

«Якщо вони зрозуміють, що поки для просування на Східному напрямку їм сил не вистачає, будуть розтягувати фронт ще більше. В тому числі, треба готуватись до певних подій на Сумському напрямку», - попередив Жорін.

Майор ЗСУ запевнив, що сил у окупантів на тому напрямку достатньо не лише для диверсійних дій, а й для наступальних операцій.

«Досі в рф немає обмежень у використанні живої сили, досі вони можуть собі дозволити погнати стадо у наступ, забороняючи навіть надавати першу допомогу пораненим - бо основне це виконати завдання», - каже Жорін.

Військовослужбовець також пояснив, що в окупантів немає мети робити серйозні прориви в глибину.

«Їм треба розтягнути лінію фронту та відтягнути наші сили. Тому достатньо прорватись на 5-10 кілометрів й відкрити для нас нові ділянки бойових дій, де ми вимушені будемо витрачати свої ресурси, боєприпаси, а головне - втрачати своїх людей», - пояснив майор ЗСУ.

Додамо, раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що російські війська можуть розпочати наступальні операції в Сумській області або в районах Харківської області, що межують з Сумською областю, з метою розтягнути і закріпити українські сили далі вздовж кордону на північному сході України.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю, і навіть обмежена концентрація в цих областях може бути спрямована на досягнення ймовірного бажаного ефекту подальшого відтягування і закріплення українських сил у районі кордону.

«Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах посилять тиск, який розтягне українську живу силу і техніку на більш широкому фронті і, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або в напрямку міста Суми», - йшлось у звіті.

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