Ворог кинув величезні сили, щоб окупувати містечко Часів Яр на Донбасі – як зараз ситуація.

Російські окупанти продовжують знищувати Часів Яр з усіх видів зброї, пише Politeka.net.

Бійці ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику і під чиїм контролем зараз місто.

Так, за словами захисника 210 ОСБ Берлінго з позивним "Балу", російські окупанти за останній тиждень змінили тактику.

«Цілодобові мʼясні «накати» змінились стандартною тактикою лінійних бригад із застосуванням техніки (танк в супроводі БМП та піхоти). Можливо ротація пройшла, можливо шукають місце де спробувати натиснути сильніше щоб продавити», - розповів військовослужбовець.

За словами «Балу», окупанти знищують Часів Яр «Градами» та іншими РСЗО, КАБами, гатять з танків.

«Дрони баражують на всіх ділянках, пересування надзвичайно складне та потребує продуманих дій», - розповів боєць ЗСУ.

У свою чергу доброволець підрозділу "ГРІМ" 41-ї ОМБр, відомий політолог Кирило Сазонов повідомив, що росіяни в Часів Яр не зайшли.

«Окремі групи невеличкі проривалися. Два дні тому прорвалася одна одиниця бронетехніки, висадила десант, але його було знищено. Найважче, на мій погляд, зараз в мікрорайоні «Канал», бо він по той бік каналу і ворог тисне на нього з трьох боків», - повідомив Сазонов.

За словами захисника, ворожих військ і резервів під Часовим Яром досить багато.

«Вистачає вже давно. Просто вони не можуть дозволити собі, як і ми не можемо кинути всі резерви і особовий склад, і БК до лінії бойового зіткнення, бо наші дронщики будуть працювати 24 на 7 і все знищать», - запевнив Сазонов.

Зазначимо, що Часів Яр – це найвища точка на сотні кілометрів довкола. Місто стоїть на пагорбах, що захищають його зі сходу і півдня. Найвища точка – 247 метрів. Пагорби та більша частина забудови Часового Яру розташовані на західному березі каналу. І лише новий мікрорайон "Канал", розташований на східному.

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