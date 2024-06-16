Проти колишнього генерального директора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради направлено обвинувальний акт до суду.

Прокурори передали до суду обвинувальний акт проти колишнього генерального директора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради. Його звинувачують у розтраті значної суми коштів закладу.

Деталі справи

За інформацією, отриманою від пресслужби Одеської обласної прокуратури, у березні 2022 року колишній керівник одного з медичних закладів Одеської обласної ради, порушивши процедури тендерних закупівель, уклав дві угоди на поставку медичних матеріалів для контролю та запобігання кровотечі. Ціна закупівлі значно перевищувала ринкову вартість, що призвело до переплати понад 900 тисяч гривень.

Юридичні наслідки

Прокуратура вже подала позов на відшкодування збитків, завданих бюджету, а колишньому керівнику медичного закладу було висунуто підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Його звинувачують у привласненні та розтраті майна з використанням службового становища, що може призвести до ув'язнення на строк до восьми років.

Раніше Politeka також писала про те, що на Одещині чоловік нелегально обмінював російські гроші. Свої послуги він рекламував у месенджері та на YouTube. Чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він отримував близько 15% від суми переказу.

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