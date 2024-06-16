Послугою "муніципальна няня" тепер можуть скористатися внутрішньо переміщені особи. Це рішення ухвалено на основі аналізу потреб населення, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення, яке призвело до зростання попиту на цю послугу. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Згідно з оновленою постановою, послугу «муніципальна няня» тепер можуть отримати такі категорії дітей:

діти до 3 років з числа внутрішньо переміщених осіб (за умови відсутності важких захворювань);

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше послуга була доступна лише дітям до 3 років з важкими захворюваннями);

діти до 6 років, у яких один із батьків має інвалідність І або ІІ групи (раніше послуга була доступна лише для дітей до 3 років);

діти до 6 років, які проживають у регіонах, де неможливо забезпечити роботу дошкільних закладів (наприклад, у певних областях).

Поширення права на послугу «муніципальна няня» на внутрішньо переміщених осіб та сім'ї, що проживають на територіях без дошкільних закладів, є важливим кроком. Це дозволить батькам знайти роботу і досягти економічної незалежності, забезпечуючи при цьому належний догляд та розвиток їхніх дітей.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №68, орієнтовна сума компенсації за послугу «муніципальна няня» у 2024 році становитиме 7100 гривень на місяць.

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