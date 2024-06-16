У Пенсійному фонді України розповіли, хто з українських пенсіонерів матиме можливість отримати доплати до пенсій у червні.

У червні планова індексація пенсійних виплат не передбачається, але деякі пенсіонери все ж можуть розраховувати на збільшення своїх виплат. Це відбудеться завдяки нарахуванню спеціальних надбавок, інформують у ПФУ.

Хто отримає надбавку за стаж

Цього місяця зростуть виплати тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Перерахунок їхніх пенсій був запущений ще у квітні, але надбавки за новонабутий стаж почнуть нараховувати тільки зараз.

Після того як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року (звіти мали бути подані до 10 травня), орієнтовно в червні пенсіонери отримають перераховані пенсії та додаткові виплати за попередні місяці, повідомляє Пенсійний фонд України.

Для отримання надбавки необхідно:

Мати щонайменше 24 місяці нового стажу.

Якщо пенсіонер працював менше 24 місяців, але минуло два роки з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії.

Важливо знати! Надбавка за кожен рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні.

Які інші надбавки можуть отримати пенсіонери

Українці старше 70 років можуть отримати додаткові виплати за віком. Ці надбавки надаються, якщо розмір пенсії становить менше ніж 10 340,35 гривні. Сума надбавки становить:

300 гривень для осіб від 70 до 74 років включно;

456 гривень для осіб від 75 до 79 років включно;

570 гривень для осіб старше 80 років.

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