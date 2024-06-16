У Пенсійному фонді України розповіли, хто з українців може розраховувати на повне державне утримання.

Згідно із повідомленням Пенсійного фонду України, у деяких випадках держава бере на себе повне забезпечення потреб пенсіонерів. Виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, наступного за тим, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

Під час перебування на повному державному утриманні у відповідній установі пенсіонерам виплачується 25% від призначеної пенсії. Особам, які мають пенсію за особливі заслуги, пенсія виплачується у повному обсязі.

Важливо зазначити, що якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання, різниця між ними виплачується пенсіонеру, але не менше ніж 25% від призначеної пенсії. У разі наявності непрацездатних членів сім'ї на утриманні пенсіонера, частина пенсії може бути виділена їм до 50%.

Щодо дітей на повному державному утриманні, дітям-сиротам виплачується повна пенсія у зв'язку з втратою годувальника, перерахована на їхні рахунки у банку. Іншим дітям у такій же ситуації виплачується половина від призначеної пенсії, також перерахована на їхні поточні рахунки.

Раніше Politeka також писала про те, що починаючи з 1 червня, виплати державної грошової допомоги продовжили для деяких українців, але не для всіх. 3 тисячі гривень на місяць можуть отримувати особи, які відповідають певним критеріям.

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