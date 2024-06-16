В Україні, під час початку нового сезону молодої картоплі, виробники в регіонах почали активно знижувати ціни. За даними аналітиків проєкту Minfin, ціни на молоду картоплю знизилися в середньому на чверть порівняно з першими партіями врожаю.
У середині травня перші партії нового врожаю картоплі з'явилися на ринку українських регіонів з ціною навколо 100 грн за кілограм. Проте в середині червня виробники почали активно знижувати ціни відповідно до збільшення обсягів пропозиції. Зараз ціни на молоду картоплю становлять близько 70 грн за кілограм.
У червні також помітно знизилися ціни на молоду картоплю у деяких українських супермаркетах, згідно з моніторингом порталу Minfin:
- Novus - 49,99 грн/кг (порівняно з травнем 61,44 грн/кг);
- Megamarket - 60,00 грн/кг (так само, як у травні);
- Metro - 46,70 грн/кг (порівняно з травнем 54,70 грн/кг).
Раніше Politeka також писала про те, що починаючи з 1 червня, виплати державної грошової допомоги продовжили для деяких українців. Однак, це стосується не всіх. 3 тисячі гривень на місяць мають можливість отримувати особи, які відповідають певним критеріям та належать до певних вразливих категорій, точний список яких можна переглянути перейшовши за посиланням.
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