Коли справа доходить до вашого особистого життя, астрологія може багато розповісти.

Наприклад, астрологія може сказати вам, чи підходить вам людина з певним знаком Зодіаку або що вам потрібно у партнері, щоб зробити вас щасливою.

Найкраще те, що ваш знак зодіаку може показати, чи ставитеся ви до того типу людей, які мають можливість вступити в довгострокові відносини.

Але відповідно до астрології, такі знаки Зодіаку, зазвичай, більше орієнтовані відносини.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець — практичний та обґрунтований знак, який шукає розумного партнера. Будучи фіксованим знаком, вони можуть чинити опір змінам, а це означає, що вони схильні шукати партнерів, зацікавлених у чомусь довгостроковому. Як тільки вони знаходять правильне поєднання пристрасті та стабільності, "вони схильні відразу ж упиратися в землю".

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки дуже чутливі та налаштовані на свої емоції, тому не збираються витрачати свою емоційну енергію на відносини, які не мають майбутнього. За словами Ланга, вони схильні віддавати перевагу більш глибоким зв'язкам і потребують емоційної безпеки у відносинах. Рак — знак будинку та сім'ї, тому вони завжди ставитимуть це понад усе інше.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези, ще один знак, яким керує Венера, пов'язані з партнерством, а це означає, що відносини важливі для багатьох із них. У них може бути схильність закохуватися в саму ідею закоханості, тому вони мають все необхідне, щоб зберегти романтику в довгострокових відносинах.

Вони намагаються триматися подалі від інтенсивних злетів і падінь у відносинах і вважають за краще, щоб усе було добре збалансоване. Вони мають природну чарівність і можуть кокетувати. Однак зрада – це не їхня справа, і вони, ймовірно, не миряться з цим і у відносинах.

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