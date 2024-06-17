Українцям розповіли, на які продукти вони можуть почати витрачати більше грошей найближчим часом.

Економіст попереджає, що українцям доведеться витрачати більше на продукти харчування.

За словами Івана Уса, кандидата економічних наук та головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, варто очікувати нову хвилю подорожчання основних продуктів. В ефірі Громадського радіо він пояснив, що через зростання тарифів на електроенергію в Україні найближчими місяцями можуть підвищитися ціни на хліб. Але це може бути лише початком.

Іван Ус вважає, що якщо виробники хліба оголосять про подорожчання, інші виробники також можуть наслідувати їхній приклад.

"Я очікую каскад подібних заяв, оскільки після першої галузевої заяви інші починають думати: 'Це загальний ризик, всі страждають від війни, тому давайте піднімати ціни'," - пояснює експерт.

Після хліба в Україні можуть зрости ціни на молочну продукцію, зокрема на вершкове масло. Також можливе підвищення цін на м'ясні вироби.

"Після подорожчання хліба про підвищення цін можуть оголосити виробники молочної продукції, масла та м'яса," - прогнозує Іван Ус.

Раніше Politeka також писала про те, що починаючи з 1 червня, виплати державної грошової допомоги продовжили для деяких українців, але не для всіх.

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