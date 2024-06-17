Деякі українські сім'ї можуть отримати можливість сплачувати менше за комунальні послуги.

Сім'ї з прийомними дітьми можуть розраховувати на знижку на комунальні послуги, якщо їхній середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 3760 гривень.

Про це повідомив адвокат Олександр Головченко у своєму Facebook.

До пільг входять:

Знижка 50% на оплату житла: діє на оплату житлової площі в межах встановлених законодавством норм. Це включає 21 кв. метр загальної площі на кожного члена сім'ї, включаючи прийомних дітей, а також додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Знижка 50% на комунальні послуги: поширюється на оплату газу, електрики та інших комунальних послуг.

Скраплений балонний газ: надається знижка 50% на його вартість для побутових потреб у межах встановлених норм і соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України.

Знижка 50% на паливо: надається у випадках, коли будинок не підключений до центрального опалення. Це включає знижку на купівлю палива для обігріву будинку.

Умови отримання пільг:

Середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не повинен перевищувати 3760 гривень.

Пільги діють лише на комунальні послуги та житло в межах нормативів, встановлених законодавством.

Для отримання пільг необхідно підтвердити дохід сім'ї та статус прийомних дітей у відповідних органах соціального захисту.

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