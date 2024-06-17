Українцям розповіли, чому вони можуть не отримати свої пенсійні виплати цього літа.

Законодавство передбачає декілька причин, через які пенсійні виплати можуть припинятися. Однак, якщо знати важливі нюанси, повернути свої кошти буде можливо, повідомляють у ПФУ.

Хто може не отримати пенсію

Пенсія не надходить, якщо особа офіційно визнана померлою, тобто наявне свідоцтво про смерть або інші документальні підтвердження.

Інші випадки, коли пенсійні виплати можуть бути припинені:

Пенсійний фонд України виявив неточності в документах, поданих для оформлення пенсії.

Громадянин виїхав на постійне місце проживання в країну, яка не має спеціального пенсійного договору з Україною.

Протягом півроку особа не здійснювала жодних операцій з рахунком, на який надходить пенсія.

Важливо знати!

У деяких випадках пенсія не скасовується, а просто не надходить на рахунок пенсіонера. Виплати нараховуються та зберігаються в Пенсійному фонді України до з'ясування обставин.

Як поновити виплати

Щоб відновити виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. До заяви слід додати документи, залежно від причини припинення пенсії:

Копія паспорта.

Оригінал документа, що підтверджує, що пенсіонер живий (за кордоном це може бути документ від дипломатичної установи України).

Копія документа, що підтверджує статус біженця, тимчасовий захист або реєстрацію в місці тимчасового проживання.

Зверніть увагу!

Відновлення виплат зазвичай відбувається протягом 10 днів після з'ясування обставин, за умови наявності підстав для цього.

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