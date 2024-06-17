Законодавство передбачає декілька причин, через які пенсійні виплати можуть припинятися. Однак, якщо знати важливі нюанси, повернути свої кошти буде можливо, повідомляють у ПФУ.
Хто може не отримати пенсію
Пенсія не надходить, якщо особа офіційно визнана померлою, тобто наявне свідоцтво про смерть або інші документальні підтвердження.
Інші випадки, коли пенсійні виплати можуть бути припинені:
- Пенсійний фонд України виявив неточності в документах, поданих для оформлення пенсії.
- Громадянин виїхав на постійне місце проживання в країну, яка не має спеціального пенсійного договору з Україною.
- Протягом півроку особа не здійснювала жодних операцій з рахунком, на який надходить пенсія.
Важливо знати!
У деяких випадках пенсія не скасовується, а просто не надходить на рахунок пенсіонера. Виплати нараховуються та зберігаються в Пенсійному фонді України до з'ясування обставин.
Як поновити виплати
Щоб відновити виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. До заяви слід додати документи, залежно від причини припинення пенсії:
- Копія паспорта.
- Оригінал документа, що підтверджує, що пенсіонер живий (за кордоном це може бути документ від дипломатичної установи України).
- Копія документа, що підтверджує статус біженця, тимчасовий захист або реєстрацію в місці тимчасового проживання.
Зверніть увагу!
Відновлення виплат зазвичай відбувається протягом 10 днів після з'ясування обставин, за умови наявності підстав для цього.
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