Законодательство предусматривает несколько причин, по которым пенсионные выплаты могут прекращаться. Однако если знать важные нюансы, вернуть свои средства будет возможно, сообщают в ПФУ.

Кто может не получить пенсию

Пенсия не поступает, если лицо официально признано умершим, то есть имеющееся свидетельство о смерти или других документальных подтверждениях.

Другие случаи, когда пенсионные выплаты могут быть прекращены:

  • Пенсионный фонд Украины выявил неточности в документах, представленных для оформления пенсии.
  • Гражданин выехал на постоянное место жительства в страну, не имеющую специального пенсионного договора с Украиной.
  • В течение полугода человек не осуществлял никаких операций со счетом, на который поступает пенсия.

Важно знать!

В некоторых случаях пенсия не отменяется, а просто не поступает на счет пенсионера. Выплаты начисляются и хранятся в Пенсионном фонде Украины до выяснения обстоятельств.

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Как восстановить выплаты

Чтобы возобновить выплаты, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. К заявлению следует добавить документы в зависимости от причины прекращения пенсии:

  • Копия паспорта
  • Оригинал документа, подтверждающего, что пенсионер живой (за рубежом это может быть документ от дипломатического учреждения Украины).
  • Копия документа, подтверждающего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте проживания.

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Обратите внимание!

Возобновление выплат обычно происходит в течение 10 дней после выяснения обстоятельств, при наличии оснований для этого.

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