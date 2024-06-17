Украинцам рассказали, почему они могут не получить свои пенсионные выплаты этим летом.

Законодательство предусматривает несколько причин, по которым пенсионные выплаты могут прекращаться. Однако если знать важные нюансы, вернуть свои средства будет возможно, сообщают в ПФУ.

Кто может не получить пенсию

Пенсия не поступает, если лицо официально признано умершим, то есть имеющееся свидетельство о смерти или других документальных подтверждениях.

Другие случаи, когда пенсионные выплаты могут быть прекращены:

Пенсионный фонд Украины выявил неточности в документах, представленных для оформления пенсии.

Гражданин выехал на постоянное место жительства в страну, не имеющую специального пенсионного договора с Украиной.

В течение полугода человек не осуществлял никаких операций со счетом, на который поступает пенсия.

Важно знать!

В некоторых случаях пенсия не отменяется, а просто не поступает на счет пенсионера. Выплаты начисляются и хранятся в Пенсионном фонде Украины до выяснения обстоятельств.

Как восстановить выплаты

Чтобы возобновить выплаты, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. К заявлению следует добавить документы в зависимости от причины прекращения пенсии:

Копия паспорта

Оригинал документа, подтверждающего, что пенсионер живой (за рубежом это может быть документ от дипломатического учреждения Украины).

Копия документа, подтверждающего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте проживания.

Обратите внимание!

Возобновление выплат обычно происходит в течение 10 дней после выяснения обстоятельств, при наличии оснований для этого.

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