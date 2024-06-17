Законодательство предусматривает несколько причин, по которым пенсионные выплаты могут прекращаться. Однако если знать важные нюансы, вернуть свои средства будет возможно, сообщают в ПФУ.
Кто может не получить пенсию
Пенсия не поступает, если лицо официально признано умершим, то есть имеющееся свидетельство о смерти или других документальных подтверждениях.
Другие случаи, когда пенсионные выплаты могут быть прекращены:
- Пенсионный фонд Украины выявил неточности в документах, представленных для оформления пенсии.
- Гражданин выехал на постоянное место жительства в страну, не имеющую специального пенсионного договора с Украиной.
- В течение полугода человек не осуществлял никаких операций со счетом, на который поступает пенсия.
Важно знать!
В некоторых случаях пенсия не отменяется, а просто не поступает на счет пенсионера. Выплаты начисляются и хранятся в Пенсионном фонде Украины до выяснения обстоятельств.
Как восстановить выплаты
Чтобы возобновить выплаты, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. К заявлению следует добавить документы в зависимости от причины прекращения пенсии:
- Копия паспорта
- Оригинал документа, подтверждающего, что пенсионер живой (за рубежом это может быть документ от дипломатического учреждения Украины).
- Копия документа, подтверждающего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте проживания.
Обратите внимание!
Возобновление выплат обычно происходит в течение 10 дней после выяснения обстоятельств, при наличии оснований для этого.
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