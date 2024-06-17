Українцям розповіли, куди потрібно звернутися, щоб отримати гроші на покриття витрат на комунальні послуги.

Українці, які витрачають на комунальні послуги понад 20% сукупного доходу сім'ї, можуть розраховувати на отримання субсидії. Ця допомога, яка надається в грошовій формі, покриє зростання тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Субсидія передбачена для членів домогосподарства, які сплачують за комунальні послуги більше, ніж встановлено для них як обов'язковий платіж.

Обов'язковий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Важливими факторами є також майновий стан домогосподарства та норми споживання. За електроенергію, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме самостійно.

Отримати житлову субсидію може:

будь-яка з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

особа, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без договору оренди;

неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, за заявою опікуна чи піклувальника;

індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не прийнятий в експлуатацію, але за житлово-комунальні послуги вже нараховуються платежі.

При призначенні субсидії враховуються доходи всіх осіб, зареєстрованих або задекларованих у житловому приміщенні. Водночас у заяві слід вказати, хто фактично проживає у квартирі або будинку. Якщо на момент подання заяви хтось із членів родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його слід виключити зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватись.

Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та обов'язковим платежем. Щоб обчислити обов'язковий платіж, потрібно середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на визначений відсоток. Цей відсоток також розраховується за формулою: середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів родини, визначається дохід на одну особу, який потім ділять на розмір прожиткового мінімуму (з 1.01.2024 року він становить 2920 грн). Результат ділиться на два (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії) і множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

Наразі діє спрощений порядок подання заяв на отримання житлової субсидії без збору довідок і заповнення декларації. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію заповнить Пенсійний фонд України на основі інформації з офіційних реєстрів. Подати спрощене звернення або повний пакет документів можна наступними способами:

поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (вибрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал "Дія" (знайти опцію "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для подання заяви необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП). У разі відмови в наданні субсидії, у вас є 14 днів на внесення або виправлення даних з офіційних джерел. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити субсидію.

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