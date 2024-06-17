Украинцы, тратящие на коммунальные услуги более 20% совокупного дохода семьи, могут рассчитывать на получение субсидии. Эта помощь, оказываемая в денежной форме, покроет рост тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает Министерство социальной политики. Субсидия предусмотрена для членов домохозяйства, которые платят за коммунальные услуги больше, чем установлено для них как обязательный платеж.

Обязательный платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Важными факторами также имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. За электроэнергию, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить самостоятельно.

Получить жилищную субсидию может:

любое из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

лицо, арендующее жилье из договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, фактически проживающее в жилом помещении, даже без договора аренды;

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, по заявлению опекуна или попечителя;

индивидуальный застройщик, если здание еще не принято в эксплуатацию, но за жилищно-коммунальные услуги уже начисляются платежи.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. В то же время, в заявлении следует указать, кто фактически проживает в квартире или доме. Если на момент подачи заявления кто-либо из членов семьи находится за границей более 60 дней, его следует исключить из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться.

Размер субсидии определяется как разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и обязательным платежом. Чтобы вычислить обязательный платеж, среднемесячный совокупный доход домохозяйства нужно умножить на определенный процент. Этот процент также рассчитывается по формуле: среднемесячный совокупный доход делится на количество членов семьи, определяется доход на одного человека, который затем делят на размер прожиточного минимума (с 1.01.2024 он составляет 2920 грн). Итог делится на два (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии) и умножается на 15% (базовая норма платы за сервисы).

В настоящее время действует упрощенный порядок подачи заявлений на получение жилищной субсидии без сбора справок и заполнения декларации. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию заполнит Пенсионный фонд Украины на основе информации из официальных реестров. Подать упрощенное обращение или полный пакет документов можно следующими способами:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал "Действие" (найти опцию "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для подачи заявления необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). В случае отказа в предоставлении субсидии, у вас есть 14 дней на внесение или исправление данных из официальных источников. После проверки обновленных документов, Пенсионный фонд может назначить субсидию.

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