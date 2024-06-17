Українцям повідомили, що розміри житлових субсидій та пільг на комунальні послуги для всіх домогосподарств будуть змінені.

Через пошкодження українських енергетичних об’єктів виникла необхідність підвищення тарифів на електроенергію. Проте, щоб зменшити негативний вплив на населення, було ухвалено рішення про коригування програми житлових субсидій.

Міністерство соціальної політики повідомляє, що програма житлових субсидій продовжує діяти, і навіть в умовах війни держава продовжує підтримувати тих, хто потребує допомоги.

Підвищення тарифів на електроенергію призведе до автоматичного перерахунку розмірів житлових субсидій та пільг для всіх домогосподарств, які мають на це право. Цей перерахунок здійснюватиме Пенсійний фонд, і додаткових звернень від громадян не потрібно.

Важливо зазначити, що субсидія надається у випадку, коли родина витрачає на комунальні послуги більше, ніж встановлений обов’язковий платіж. Розмір обов’язкового платежу залишиться без змін. Це означає, що сплачувана сума залишиться такою ж, як і до підвищення тарифів, а різницю компенсує держава. Наразі близько 1,8 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії, а ще 1,3 мільйона користуються пільгами на комунальні послуги. Програма підтримки залишається активною, і кожен, хто потребує допомоги, може звернутися за підтримкою.

Інформацію про те, як оформити житлову субсидію або пільги, можна знайти за посиланнями, зазначеними у джерелі.

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