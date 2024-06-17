Майбутнім пенсіонерам нагадали, що при відстроченому виході на пенсію вони можуть значно збільшити свої виплати – до 54%.

Кожен українець, який наближається до пенсійного віку, має можливість підвищити свої пенсійні виплати. Такі пільги надаються тим, хто вирішує вийти на пенсію пізніше, ніж передбачено законом.

Про це інформує прес-служба Пенсійного фонду України.

Яке збільшення пенсії передбачено законом

При відстроченому виході на пенсію розмір виплат можна збільшити на 54%. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду, якщо пенсія призначається з відстроченням, її розмір зростає на:

0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (при відстроченні до 60 місяців);

за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (при відстроченні до 60 місяців); 0,75% за кожен повний місяць відстрочення, якщо вихід на пенсію затримано на понад 60 місяців.

Таким чином, пенсія за рік відстрочення збільшується на 6%, за два роки – на 12%, а за шість років – на цілих 54%.

Як відстрочити вихід на пенсію

Щоб скористатися можливістю відстрочення пенсії, необхідно заздалегідь повідомити про це Пенсійний фонд України. В іншому випадку пенсію можуть призначити автоматично. Пенсія з відстрочкою нараховується після подачі відповідного звернення з:

дня, наступного за останнім днем місяця, в якому було набуто місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення до ПФУ подано не пізніше трьох місяців з цього дня;

дня звернення, якщо звернення подано до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, в якому було набуто місяць страхового стажу.

Останні новини України:

В Україні задумались над створенням військової поліції: чим вона зможе займатись

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати