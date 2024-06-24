Українцям розповіли, чому під час весняної індексації не всі пенсіонери отримали підвищення пенсій.

Не всім українцям проводиться індексація пенсій. Через це під час весняної індексації деякі пенсіонери не отримали підвищення виплат.

Кого не зачепить індексація пенсій

Перш за все, це стосується громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, адже їхні пенсії враховують останні економічні зміни.

Крім того, індексація не торкається тих, хто отримує мінімальну пенсію, оскільки держава поступово підвищує доплати до пенсійного мінімуму. Також без змін залишаться виплати у осіб з високими пенсіями. Проте такі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку після досягнення 70 років.

Варто взяти до уваги, що виплата нараховується автоматично у місяць досягнення цього віку. Її розмір поступово збільшується і варіюється від 300 до 570 гривень залежно від віку.

Інші доступні надбавки для пенсіонерів

Пенсіонери з погіршеним станом здоров'я можуть отримати спеціальну надбавку, якщо живуть самостійно і потребують догляду. Для цього особа має бути старше 80 років і отримувати пенсійні виплати за віком.

Зауважте, що для того, щоб отримати цю надбавку, потрібно звернутись до ПФУ зі спеціальною заявою та надати документи, які підтверджують погіршений стан здоров'я.

Ця надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 944 гривні.

Джерело: 24tv

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