Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку, цього тижня потрібно прагнути звернути увагу на інтенсивність та потужні емоційні прориви минулого тижня.

Цей тиждень є прийняттям і ніжністю до незвіданого, готовністю змінитися або спробувати щось нове.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку:

Овен (20 березня – 19 квітня)

Витративши час на роздуми і зіткнення зі своїми глибокими думками, Меркурій, планета розуму, входить у люблячого веселощів Лева. Настав час піти кудись повеселитися: побачитися з друзями, пофліртувати зі своїми побаченнями і насолодитися драмою! Ти знаєш, що ти відчуваєш, Овен. Зараз сезон Раку, і ви можете висловити свої найглибші та найщиріші емоції. Меркурій у Леві допомагає вам бути чесним у тому, що змушує вас почуватися щасливими та повними енергії.

Телець (19 квітня – 20 травня)

Настав час увійти в контакт зі своїм найчеснішим внутрішнім голосом – головна тема ретроградного Меркурія цього літа! Коли посланець Меркурій, планета розуму, входить у вогненний знак Лева, ви можете почути дуже особисте послання предків, яке приведе вас до чесності та щирих, братніх зв'язків із вашими сусідами та найближчими вам людьми. Розмовляючи з членами вашої родини або сусідами по кімнаті, люди, які бачать вашу особисту сторону, можуть дати вам чітке уявлення про цю частину вашої особи.

Близнюки (20 травня – 21 червня)

Зміна темпу відбувається, коли ваш планетарний управитель Меркурій змінює знак у середу. Коли ви зосередитеся на своїх грошах і правильному порядку з фінансами (на даний момент! Ретроградний Меркурій почнеться за кілька тижнів, так що ці теми знову повернуться), ви рухаєтеся до більш рефлексивного та веселого стану розуму. Меркурій у Леві допомагає вам втілювати у життя ваші знамениті, безтурботні та показові ідеї, які інші люди знаходять дуже цікавими.

Рак (21 червня – 22 липня)

Ваша інтуїція зазвичай висока, але в середу послання, яким ви повинні поділитися з усіма навколо, досягає кульмінації, коли Меркурій завдає останніх штрихів перед зміною знаків. Не панікуйте, якщо вам неясно, в якому напрямку ви рухаєтеся, дорогий Раку. Цього літа Меркурій перейде на знак Раку, що дасть вам більше можливостей виправити свою роботу та затвердити свої ідеї. У середу ввечері Меркурій входить на знак Лева, переключаючи вашу увагу на свої речі і те, як ви можете ними поділитися, піклуючись і визнаючи інших.

Лев (22 липня – 23 серпня)

Ранок понеділка принесе вам нові яскраві ідеї, оскільки Меркурій, планета розуму, перетворюється на ваш знак. Протягом наступних кількох тижнів ви будете на вершині своєї гри з чарівністю, але зверніть увагу на те, що ви починаєте зараз. Як тільки за кілька тижнів почнеться ретроградний Меркурій, ви можете виявити, що відмовляєтеся від свого слова і виправляєте те, що колись вважали за правильне. Особливо під час сезону раку важливо довіряти своїй інтуїції.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Оскільки цього понеділка ваш мозковий планетарний управитель Меркурій переходить у Лева, виникає інтерес до незвіданого. Є речі, які від вас приховані, ідеї, які не можна відчувати, але вони вам однаково цікаві! Наступні кілька тижнів Меркурія у Леві будуть творчими, але цього тижня розпочнуться пригоди. Вас можуть залучати речі, які є лише димом та дзеркалами.

Терези (22 вересня – 23 жовтня)

Коли ваша управителька Венера, планета цінностей, стикається з Нептуном, планетою переконань, ви покликані до дії, щоб розібратися у що ви вірите і як це можна реалізувати у вашому повсякденному житті. Терези, знак справедливості, стурбовані тим, що правильно, а що ні, і розуміють, що ці речі не завжди чітко визначені. Мораль є гнучкою, але ви все одно повинні знати, за що ви виступаєте. Оскільки Сонце м'яко гармонує з бунтівним Ураном, ви можете бути відкриті для нових експериментальних ідей, які допоможуть вам виділитися.