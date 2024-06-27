Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку, цього тижня потрібно прагнути звернути увагу на інтенсивність та потужні емоційні прориви минулого тижня.
Цей тиждень є прийняттям і ніжністю до незвіданого, готовністю змінитися або спробувати щось нове.
Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку:
Овен (20 березня – 19 квітня)
Витративши час на роздуми і зіткнення зі своїми глибокими думками, Меркурій, планета розуму, входить у люблячого веселощів Лева. Настав час піти кудись повеселитися: побачитися з друзями, пофліртувати зі своїми побаченнями і насолодитися драмою! Ти знаєш, що ти відчуваєш, Овен. Зараз сезон Раку, і ви можете висловити свої найглибші та найщиріші емоції. Меркурій у Леві допомагає вам бути чесним у тому, що змушує вас почуватися щасливими та повними енергії.
Телець (19 квітня – 20 травня)
Настав час увійти в контакт зі своїм найчеснішим внутрішнім голосом – головна тема ретроградного Меркурія цього літа! Коли посланець Меркурій, планета розуму, входить у вогненний знак Лева, ви можете почути дуже особисте послання предків, яке приведе вас до чесності та щирих, братніх зв'язків із вашими сусідами та найближчими вам людьми. Розмовляючи з членами вашої родини або сусідами по кімнаті, люди, які бачать вашу особисту сторону, можуть дати вам чітке уявлення про цю частину вашої особи.
Близнюки (20 травня – 21 червня)
Зміна темпу відбувається, коли ваш планетарний управитель Меркурій змінює знак у середу. Коли ви зосередитеся на своїх грошах і правильному порядку з фінансами (на даний момент! Ретроградний Меркурій почнеться за кілька тижнів, так що ці теми знову повернуться), ви рухаєтеся до більш рефлексивного та веселого стану розуму. Меркурій у Леві допомагає вам втілювати у життя ваші знамениті, безтурботні та показові ідеї, які інші люди знаходять дуже цікавими.
Рак (21 червня – 22 липня)
Ваша інтуїція зазвичай висока, але в середу послання, яким ви повинні поділитися з усіма навколо, досягає кульмінації, коли Меркурій завдає останніх штрихів перед зміною знаків. Не панікуйте, якщо вам неясно, в якому напрямку ви рухаєтеся, дорогий Раку. Цього літа Меркурій перейде на знак Раку, що дасть вам більше можливостей виправити свою роботу та затвердити свої ідеї. У середу ввечері Меркурій входить на знак Лева, переключаючи вашу увагу на свої речі і те, як ви можете ними поділитися, піклуючись і визнаючи інших.
Лев (22 липня – 23 серпня)
Ранок понеділка принесе вам нові яскраві ідеї, оскільки Меркурій, планета розуму, перетворюється на ваш знак. Протягом наступних кількох тижнів ви будете на вершині своєї гри з чарівністю, але зверніть увагу на те, що ви починаєте зараз. Як тільки за кілька тижнів почнеться ретроградний Меркурій, ви можете виявити, що відмовляєтеся від свого слова і виправляєте те, що колись вважали за правильне. Особливо під час сезону раку важливо довіряти своїй інтуїції.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Оскільки цього понеділка ваш мозковий планетарний управитель Меркурій переходить у Лева, виникає інтерес до незвіданого. Є речі, які від вас приховані, ідеї, які не можна відчувати, але вони вам однаково цікаві! Наступні кілька тижнів Меркурія у Леві будуть творчими, але цього тижня розпочнуться пригоди. Вас можуть залучати речі, які є лише димом та дзеркалами.
Терези (22 вересня – 23 жовтня)
Коли ваша управителька Венера, планета цінностей, стикається з Нептуном, планетою переконань, ви покликані до дії, щоб розібратися у що ви вірите і як це можна реалізувати у вашому повсякденному житті. Терези, знак справедливості, стурбовані тим, що правильно, а що ні, і розуміють, що ці речі не завжди чітко визначені. Мораль є гнучкою, але ви все одно повинні знати, за що ви виступаєте. Оскільки Сонце м'яко гармонує з бунтівним Ураном, ви можете бути відкриті для нових експериментальних ідей, які допоможуть вам виділитися.
Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)
Зверніть увагу на нові ідеї та галузі розумового зосередження, які з'являться у понеділок, коли посланець Меркурій входить до вашої кар'єри, переключаючи вашу увагу на вашу репутацію. Протягом наступних кількох тижнів Меркурія у Леві (і майбутнього ретроградного Меркурія) думайте про послання, яким ви з гордістю ділитеся зі світом. Меркурій у Леві може бути часом, коли ви отримуєте пропозиції та інші пропозиції, але ці великі проекти, розпочаті зараз, мають час для розгляду та вдосконалення, оскільки ретроградний Меркурій повертає ідеї.
Стрілець (21 листопада – 21 грудня)
Після веселих, безперервних гедоністичних вихідних (завдяки опозиції Юпітер-Венера) тиждень починається з певного замішання з приводу того, в якому напрямку ви рухаєтеся у своїх відносинах. У понеділок Венера, планета кохання, стикається з Нептуном, планетою фантазій, який нещодавно став ретроградним. Відбулася зміна поглядів на те, що ви цінуєте або у що вірите, і це відбувається інтуїтивно, але визнайте свою власну схильність до упередженості. Повністю віддайтеся фантазії, а про інше подбайте пізніше.
Козеріг (21 грудня – 19 січня)
Важливі розмови про відносини завершуються (на даний момент), оскільки Меркурій, планета спілкування, переживає свої останні моменти у вашому домі партнерства, перш ніж перейти у більш глибокий та інтимний сектор вашої карти. Коли в середу Меркурій перейде до Лева, розпочнуться дискусії про те, що у вас спільного з іншими, наприклад, про гроші чи спільні зв'язки. Ці розмови поновляться за кілька тижнів, коли Меркурій стане ретроградним.
Водолій (19 січня - 18 лютого)
Хоча в сезон Раку ви зайняті на роботі, зрозуміло, чому ви так багато працюєте (крім того факту, що Водолій любить бути продуктивним!). Коли Меркурій, планета розуму, входить у знак Лева, ви зосереджені у тому, як перетинаються ваші робочі зобов'язання і робочі зобов'язання. Ви маєте обов'язок перед іншими людьми у вашому житті — ви хочете дбати про них! Меркурій у Леві допомагає вам зрозуміти деталі того, як краще піклуватися про людей, з якими ви пов'язані. Готуючись до ретроградного Меркурія цього літа, приготуйтеся подумки до того, що колишні чи старі стосунки повернуться у ваше життя.
Риби (18 лютого – 20 березня)
Усвідомте свої основні цінності Риби. Венера, планета любові, грошей і (поверхневих) цінностей, квадратура ідеалістичного та фантастичного Нептуна, ви перебуваєте на роздоріжжі, яка вимагає від вас звернутися до своїх переконань. Нептун вже досить спантеличує, і тепер він став ретроградним, створюючи конфронтаційний ажіотаж з приводу того, що реально, а що — просто мрія наяву. Довіртеся собі та отримайте від цього задоволення. Риби всіх знаків вміють спілкуватися із сюрреалістичним, тому використовуйте цей аспект, щоб виявити творчий підхід та романтичність.
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