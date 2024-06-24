Щотижневе читання Таро по одній карті на тиждень із 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку вже тут.

Що готує вам щотижневе читання карт Таро для вашого знаку зодіаку?

Це серйозний тиждень для всіх нас.

Карти сказали своє слово; реальність тут, і кожен із нас окремо має зробити те, що ми хотіли зробити протягом... місяців? Років? Що б це не було, час настав, і цього тижня нам потрібно зробити крок.

Всі наші перевернуті карти цього тижня скоріше корисні, ніж негативні, і це дуже добрий знак.

Ми всі починаємо розуміти, що кожен аспект нашого життя ми створили.

Давайте подивимося, як ці карти вплинуть на нас особисто цього тижня відповідно до наших знаків зодіаку.

Гороскоп Таро по одній карті на тиждень з 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня): Дев'ятка Кубків у перевернутому положенні.

На вас чекає дуже спокійний тиждень, можливо, Овен, що межує з лінню і деякою надмірністю.

Іншими словами, ви сидітимете на дупі і нічого не робитимете... але це «щасливе» нічого, і ви почуватиметеся добре від цього.

Можливо, ви закохані і чекаєте звісток від людини, яка вас цікавить.

На вас можуть звернути увагу, а можуть і ні – вам це не має значення, адже цей тиждень приносить вам почуття безпеки.

Ви довіряєте своїм близьким і вони допоможуть вам.

Можливо, справи не ідеальні, але ви збентежені; вам подобається ваше життя таким, яким воно є, і ніщо не зруйнує вашого щастя.

Телець (20 квітня – 20 травня): Трійка Меч у перевернутому положенні.

Ви розумієте, що деякі речі просто ніколи не будуть йти на вашу думку, і ви приходите до усвідомлення того, що змінитися потрібно саме вам, а не «усім і всьому іншому».

Ви куштували в любові, роботі, будинку і навіть дружбі - і що б не відбувалося зараз, це просто не те, де ви хочете бути - в жодній з цих тем.

Можливо, на цьому тижні вам доведеться вирішити, де ви хочете жити і з ким хочете провести решту свого життя.

Нехай ваша відставка стане дверима, що відкриває новий і позитивний досвід.

Близнюки (21 травня – 20 червня): Дев'ятка Пентаклею.

Такі тижні для вас нечисленні, Близнюки, і я маю на увазі, що це буде дуже гарний та дуже прибутковий тиждень.

Схоже, один із ваших проектів ось-ось втілиться у життя; ви добре спланували, і, схоже, саме цього тижня ви побачите деякий прибуток. Цей успіх виключно фінансовий – і може поширитись і додому.

Ви в ударі, і вам потрібно повторити те, що ви зробили, щоб стати на міцну основу, щоб ви могли повторити свої кроки знову і досягти ще більшого успіху.

Навчайтеся на своїй удачі, оскільки ключ до достатку знаходиться у вашому власному плануванні.

Рак (21 червня – 22 липня): Паж Пентаклей.

Це може бути такий тиждень, коли вас оточують люди молодші за вас, і всі вони просять грошей.

На мою думку, це схоже на дітей, але це не обмежується лише вашими власними дітьми.

І якщо ви не є батьком, ви можете очікувати, що ця карта проявиться серед оточуючих вас людей, які мають яскраві, свіжі ідеї — ідеї, які ви, можливо, не розглядали, але ті, які, як ви виявите, мають величезну цінність .

Цього тижня тримайте вуха та розум відкритими, оскільки вам доведеться вирішувати, що робити з усіма цими чудовими новими порадами.

Люди хочуть допомогти вам рости – настав час почати прислухатися до того, що вони кажуть.

Лев (23 липня – 22 серпня): Трійка Пентаклею.

Це буде один з тих тижнів, коли вам постануть як позитивні, так і негативні сторони, і вам доведеться намагатися щосили, щоб побачити у всьому, що б це не було, позитив. Головне цього тижня – твоє ставлення, Лео.

Якщо ви приступаєте до справи з гарним настроєм, що дозволяє вам думати, що у вас все вийде - тоді так і буде, це вирішено наперед.

Ви витратили багато часу, турбуючись з певної теми, і знаєте, що кожного разу, коли ви думаєте про це, ви зрештою сприймаєте це як невдачу; ось у чому біда – це не так.

Вам вирішувати використовувати силу свого розуму, щоб позбавити себе подальшого розладу.

Ще раз: ваш успіх на цьому тижні залежить від відношення, тому виберіть вищу дорогу.

Діва (23 серпня – 22 вересня): Король Жезлов у перевернутому положенні.

Приготуйтеся розчаруватися в комусь у вашому світі, у якого, як ви думали, було все разом, хоча насправді він просто вдавався.

Деякий час ви були головним уболівальником у ваших відносинах, фактично ви взяли на себе тягар відносин, виправляючи все, що потрібно виправити, і водночас надавши своєму партнеру ту відданість, якої він, можливо, не заслуговує.

Справа не в тому, що вони дурять вас навмисно, а в тому, що ви починаєте помічати, що вони мало що роблять для стосунків, окрім як брати.

Цій людині потрібна хороша розмова, і як би ви ненавиділи конфронтацію, ситуація не покращає, якщо ви знову не візьмете на себе тягар і хоча б спробуєте покращити ситуацію.

Терези (23 вересня – 22 жовтня): Дев'ятка Жезлов

У принципі, у вас це було. Ви втомилися і почуваєтеся надмірно обтяженою одноманітністю того, на що перетворилося ваше життя.

Ви перебуваєте в глухому куті, і знаєте, що будуть потрібні реальні зусилля, щоб позбавити себе від цього постійного тягаря.

Ти завжди роздратований, а тепер навіть ти дієш собі на нерви. Настав час змін: вам потрібно порвати з тим, що ви вважаєте монотонним і душу, що висмоктує.

Вам не доведеться довго думати про те, що це може бути, оскільки це заважає вам рухатися вперед.

А Терези — настав час злізти з горщика і зайнятися цим рухом. Нині. Припиніть апатію та почніть жити.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада): Туз Кубків у перевернутому положенні.

Тепле почуття любові та романтики принесе вам цей тиждень, Скорпіон, і хоча ця карта перевернута, вам подобаються тертя, що виникає через незнання, чи справи добре чи ні.

У вашому особистому житті є щось таке, що тримає вас у напрузі; ви не зовсім впевнені, взаємні ці теплі почуття чи ні - і в якомусь сенсі вам подобається цей загадковий стан розуму.

Це змушує вас відчувати себе живим, це незнання... особливо тому, що ви вірите у своє серце, що ви вийдете переможцем і що зрештою все буде добре.

Дуже велика ймовірність, що так і буде, але зараз, що стосується цього тижня, гра почалася, і ви дуже зацікавлений гравець.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня): П'ятірка Кубків.

На цьому тижні ви думаєте про когось іншого, Стрільця, і це може бути ваша дитина або хтось із вашої родини.

Ви відчайдушно хочете, щоб ця людина була щасливою і захищеною, і ви можете звернутися до неї, намагаючись допомогти.

Однак йдеться швидше про вашу власну поблажливість, оскільки вся увага буде зосереджена на вас і вашій турботі, а не на них та їх проблемах.

Постарайтеся тримати своє его подалі від своєї турботи, і ви виглядатимете більш щирим і менш намагаємося переконати людей у ​​тому, що ви більш дбайливі, ніж є насправді.

Козеріг (22 грудня - 19 січня): Королева Пентаклей.

Для вас цілком природно грати роль боса, і цього тижня ви гратимете роль боса весь тиждень — у вас є люди, яким потрібна ваша порада, і вони чекають у вашому світі. Це тиждень, наповнений обов'язками, які потрібно виконати.

У вас дуже мало терпіння до завдань, які залишаються поза увагою, і ви використовуватимете свою владу, щоб карати тих, хто не виконує своєї частини роботи.

Вам подобається такий спосіб життя, оскільки він дозволяє досягти мети.

Думайте про цей тиждень як групову роботу під вашим керівництвом з метою досягнення успіху. Успіх прийде до вас, і наприкінці тижня ви зможете розслабитись, знаючи, що добре виконали свою роботу.

Водолій (20 січня – 18 лютого): Вісімка Жезлов

У той час як світ навколо вас, здається, вловив якийсь новий і божевільний темп дій, ви все ще задаєтеся питанням, що ви робите зі своїм життям і чи взагалі стоять якісь будь-які ваші зусилля.

Ви бачите себе кимось іншим; цього тижня ви це зрозумієте.

Ви не примирили людину в дзеркалі з людиною у своєму розумі, і через це ви почуваєтеся меланхолійним і трохи впертим.

Ви знаєте, що вам потрібно підняти голову і подивитися на світло, але ви занадто застрягли у минулому.

У минулому зберігаються ідеї, які ви так сильно хотіли втілити у життя, але вони цього не зробили.

Вам потрібно відпустити ідеї минулого і почати дивитися в обличчя реальності – це не так уже й погано.

Риби (19 лютого - 10 березня): Королева Жезлов.

У твоєму світі все гаразд, Риби. Ви нарешті приходьте до тями.

У вас вже давно є уявлення про те, якими сильними сторонами ви володієте, і саме на цьому тижні ви розробите план і поставите собі за мету розкрити в собі все найкраще.

Якщо ви думали про нову роботу, це нова робота, якою вам слід зайнятися.

Дозвольте страху вислизнути убік – не можна втрачати ще одну дорогоцінну мить свого життя.

Ризикуйте, ризикуйте: життя - це живий досвід тільки в тому випадку, якщо ви дійсно його проживаєте.

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