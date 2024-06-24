Мешканці Харківської області мають можливість отримати гранти на розвиток власного бізнесу в рамках державної програми "єРобота". Сума гранту може сягати пів мільйона гривень, що вдвічі більше, ніж було торік.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У своєму виступі він зазначив, що програма "єРобота" надає жителям Харківщини можливість отримати гранти на розвиток власної справи на суму до 500 тисяч гривень.

Федоров підкреслив, що навіть у воєнний час бізнес продовжує створювати робочі місця, підтримувати економіку та забезпечувати нормальне життя для громадян. У відповідь на це держава надає сприятливі умови для розвитку підприємництва. Уряд збільшив суми грантів у проєкті "Власна справа", щоб ще більше людей змогли започаткувати та розвинути свої бізнеси.

Які гранти можуть отримати підприємці

Михайло Федоров зазначив, що жителі Харкова та області мають можливість отримати безповоротну допомогу на суму до 500 тисяч гривень для розвитку власного бізнесу. Це удвічі більше, ніж минулого року. Водночас, мінімальна сума гранту залишилася незмінною — 50 тисяч гривень.

Міністр закликав подаватися на грантову програму як чинним підприємцям, так і новачкам. Всі заявки розглядатимуть фахівці Державної служби зайнятості, а результати рішення будуть доступні в додатку "Дія".

На що можна витратити гранти

За умовами програми, отримані кошти можна використовувати на:

закупівлю обладнання;

придбання сировини;

оренду землі та приміщень;

маркетинг.

Михайло Федоров також звернув увагу на те, що доступний посібник з усією необхідною інформацією про програму за відповідним посиланням.

"Будьте сміливими, започатковуйте власні справи, навіть у такі непрості часи," — закликав Федоров.

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