Як розповіли в коментарі адвокати Роман Сімутін і Катерина Аніщенко, існує лише одна умова, яка діє під час мобілізації.

Названо єдину умову, за якої в будь-якому громадському місці, крім укриття, громадяни можуть відмовитися від перевірки документів з боку працівників ТЦК або правоохоронних органів, зокрема військово-облікових.

Роман Сімутін, адвокат і колишній слідчий, приводить конкретний приклад, який ілюструє ситуацію, коли громадяни мають право відмовитися від перевірки документів правоохоронцями під час оголошення повітряної тривоги. Він згадує випадок, коли правоохоронці зупинили водія для перевірки на тверезість, але в цей момент пролунав сигнал повітряної тривоги. Ця ситуація стала предметом судового розгляду, і суд прийшов до висновку, що особа має право виправдано відмовитися від перевірки, якщо вона направляється до місця укриття.

За словами Сімутіна, у громадян, які прямують до укриття, є підстави відмовити в перевірці будь-яких документів під час повітряної тривоги. Навіть повістки.

"Ставити під загрозу життя — це не може бути виправдане врученням повістки. Це право людини, яке не обговорюється", — каже Роман Сімутін.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, яка спеціалізується на питаннях мобілізації, громадянин має право відмовитися від перевірки документів і прослідувати до укриття в разі оголошення повітряної тривоги. Однак, після того, як він перебуває в укритті, йому потрібно буде надати документи для підтвердження своїх особистих даних.

У випадку виникнення конфліктних ситуацій, громадянин може скористатися правом зателефонувати до поліції, де всі розмови записуються. Крім того, він має право вимагати від правоохоронців увімкнути бодикамеру для запису відеофіксації подій з обох сторін.

Джерело: ТСН.

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