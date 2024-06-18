У Львівській області на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який був поранений на фронті у 2022 році, було скоєно напад. Військовослужбовцю завдали важкої травми, вдаривши його по голові.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП у вівторок, 18 червня. У повідомленні зазначено, що напад на співробітника ТЦК стався 17 червня 2024 року.

"Осколкові поранення м'яких тканин правого плеча, термічний опік обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух", — такі висновки вказані в довідці, виданій солдату Юрію", — повідомляє ТЦК.

Ці поранення Юрій отримав під час виконання бойового завдання на лінії фронту в Миколаївській області в кінці березня 2022 року.

"Закрита черепно-мозкова травма", — таку травму, за словами медиків, Юрій отримав під час виконання службових обов'язків у місті Яворів, Львівської області.

Як зазначається в повідомленні, у березні 2022 року він був поранений російськими військами. Однак у червні 2024 року він постраждав від рук співвітчизників.

У Львівському ТЦК пояснили, що через отримані на фронті травми Юрій був переведений на службу до ТЦК та СП міста Яворова.

17 червня 2024 року, під час виконання службових обов'язків, він супроводжував військовозобов’язаного на медичну комісію. На одній з вулиць його вдарили важким предметом по голові. Юрія доставили до лікарні та надали медичну допомогу.

"Так Юрій отримав вдячність за те, що свого часу став на захист Батьківщини та приєднався до лав ЗСУ. Йому подякували саме ті, кого він захищав. За кого він віддав своє здоров'я і ледь не втратив життя", — розповіли у ТЦК.

Військові закликали можливих ухилянтів не здійснювати ганебних вчинків проти українських захисників.

"Подвиги таких людей, як Юрій, залишаться у пам'яті нащадків, тоді як тих, хто підняв на нього руку, зневажатимуть навіть власні діти", — зазначили у Львівському ТЦК.

На даний момент відомо, що нападника знайшли та затримали. Він буде притягнутий до відповідальності згідно з законом України.

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