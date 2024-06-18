Син посадовця Вінницького комісаріату був затриманий Державним бюро розслідувань за фактом вимагання 20 тисяч доларів США за підготовку документів для виїзду за кордон, повідомляють у ДБР.

Його звинувачують у тому, що він пропонував ці послуги за гроші місцевим жителям, обіцяючи, що вони уникнуть мобілізації, бо він оформить усі необхідні документи.

Під час затримання йому передали 15 тисяч доларів США, частину від запитаної суми, і раніше він вже отримав 5 тисяч доларів США від іншого клієнта. Під час обшуків в його місці проживання та роботи виявили і конфіскують порожні повістки, паспорти декількох чоловіків призовного віку та готівку різних валют.

Затриманому пред'явлено підозру у одержанні неправомірної вигоди та вимаганні, що спричинило вплив на прийняття рішення посадовою особою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

Сину посадовця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень. Слідство триває, і також проводиться перевірка щодо можливої причетності до злочину інших посадовців Вінницького об'єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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