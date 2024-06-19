В Україні до Дня Незалежності, 24 серпня 2024 року, ветерани війни та інші категорії громадян отримають грошову допомогу. Для деяких осіб ці виплати будуть призначені автоматично, без необхідності особистого звернення до органів Пенсійного фонду України.

Про це повідомили в Головному управлянні Пенсійного фонду України в Донецькій області. Мінімальний розмір нарахування складає 450 гривень, а максимальний — 3100 гривень.

450 грн отримають учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога.

650 грн отримають члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яких встановлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Це також стосується дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які були визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, за умови, що вони не одружилися вдруге.

1000 грн отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні (на момент ув’язнення молодше 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, народжені в цих місцях примусового тримання їхніх батьків.

3100 грн буде виплачено особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Особам з інвалідністю внаслідок війни, а також колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які мають інвалідність від загального захворювання, трудового каліцтва чи інших причин, буде виплачено:

I групи — 3100 грн,

II групи — 2900 грн,

III групи — 2700 грн.

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