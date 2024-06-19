На абонентів мобільних операторів очікують важливі зміни – підписано закон, завдяки якому клієнтам «Київстар», «Vodafone», «Lifecell» можна буде не переплачувати за вкрай важливу послугу.

Днями стало відомо, що підписано про єдину роумінгову зону з ЄС («Роумінг як вдома», Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Оператори в Україні вже надають цю послугу абонентам в окремих тарифних планах або за додаткову плату.

Після того, як закон набуде чинності українські абоненти зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного звʼязку на території ЄС і не переплачувати за роумінг.

Однак дати вступу закону в дію немає – необхідне ще прийняття підзаконних актів та ухвалення рішення між Україною та ЄС.

В компаніях зазначають, що їм потрібен час на те, щоб зміни почали діяти.

Так, в «Lifecell» на запитання абонента, як «Роумінг як вдома» буде працювати на практиці, «як користуватися та коли це буде, якщо буде», відповіли, що «з моменту підписання пройшло мало часу».

«Для наших абонентів є багато акцій для вигідного користування послугами у роумінгу», - підкреслили в «Lifecell», порекомендувавши слідкувати за оновленнями на офіційному сайті компанії.

Тим часом в «Київстар» зазначають, що дійсно у зв’язку з приєднанням України до роумінгового простору ЄС, в українське законодавство будуть внесені зміни щодо принципів регулювання роумінгу.

«Проте процес приєднання до єдиної роумінгової зони передбачає ряд змін і для тарифів, зокрема умови в Україні та роумінгу мають бути максимально схожими, згідно з регулюванням ЄС. Але на вартість послуг за кордоном впливають взаєморозрахунки із закордонними партнерами, тому через економічні фактори послуга роумінгу буде включена не в усі тарифи Київстар», - кажуть у «Київстар».

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