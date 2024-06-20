У налаштуваннях смартфонів, планштеів та інших гаджетів є можливість зробити так, щоб батарея довше тримала заряд.

Так, власники смартфонів можуть періодично бачити повідомлення «Додаток працює у фоновому режимі», пише Politeka.net.

Фонові програми / додатки – це ті, які продовжують працювати навіть, коли ними не користуються і активне вікно програми закрите. Наприклад, встановлювати оновлення, надсилати та отримувати сповіщення.

У фоновому режимі можуть працювати ігрові і музичні додатки, системні програми, що необхідні для забезпечення функціоналу пристрою тощо. Однак варто пам’ятати, що, якщо у фоновому режимі одночасно продовжує працювати багато програм, це впливає на роботу пристрою.

Як прискорити смартфон та заощадити заряд.

Може знижуватись швидкість, батарея смартфону швидше розяджається. Крім того, фонові програми можуть використовувати інтернет-трафік.

Для того, щоб покращити ситуацію, можна змінити налаштування на смартфоні чи іншому гаджеті. Наприклад, увімкнути функцію переведення програм у режим глибокого сну, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.

Також можна обмежити використання батареї для конкретної програми у фоновому режимі.

Ще одна порада від експертів – активувати функцію економії трафіку, що забороняє програмам використовувати трафік у фоновому режимі.

Як прискорити смартфон та заощадити заряд.

Також більш економно споживати заряд на смартфоні допоможе режим енергозбереження.

Однак варто мати на увазі, що низка програм може працювати некоректно при встановленні обмежень.

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