Ця проста хитрість допоможе не тільки прискорити зарядку вашого смартфона, а й зекономить заряд батареї.

Для того, щоб прискорити зарядку вашого смартфону необхідно скористатися корисною функцією, про яку багато хто забуває. А саме – функцією авіарежиму.

Зазвичай цією функцією на телефоні користуються задля безпеки під час перельотів. Однак вона може стати у нагоді і в інших ситуаціях.

Так, функцією авіарежиму можна скористатися для економії заряду батареї смартфону. Також вона буде корисною для прискорення заряджання пристрою.

Функцією авіарежиму можна також скористатися, якщо не хочеться, щоб хтось турбував.

Як прискорити зарядку телефону.

При увімкненому “режимі польоту” немає можливості телефонувати та відповідати на дзвінки, отримувати та надсилати sms-повідомлення, користуватися мобільним інтернетом.

Однак смартфон продовжує працювати. Тобто, є можливість переглядати файли, дивитися фільми і слухати музику, що були завантажені раніше.

Також можна користуватися іншими функціями смартфону, які не потребують з’єднання з Інтернетом.

Як прискорити зарядку телефону.

Включення і відключення режиму польоту на телефоні залежить від моделі та операційної системи. Але у більшості пристроїів це можна зробити, відкривши «Налаштування» - "Мережа та інтернет" "Бездротові мережі" - "Режим польоту"або "Авіарежим".

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